В ЕР призвали как можно скорее добиться реализации народной программы

Предвыборная программа «Единой России» подробно отражает реальные проблемы людей, их желания и стремления, и результаты программы должны быть заметны в первые несколько лет, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Задача каждого представителя партии – как можно скорее добиться исполнения народной программы «Единой России», подчеркнул Турчак, выступая на конференции Ставропольского регионального отделения, где утвердили краевую программу, сообщается на сайте ЕР.

«Мы с вами идем на выборы не ради мандатов, а ради того, чтобы все положения этой программы – и федеральной, и краевой, – четко, по пунктам в течение следующих пяти лет выполнялись», – подчеркнул он.

В то же время первые результаты исполнения программы должны быть заметны намного раньше, указал секретарь генсовета партии.

«Мы понимаем, что пять лет – это длинный горизонт. Люди хотят видеть изменения здесь и сейчас. Поэтому и на федеральном уровне, и на краевом уровне мы должны сделать все, чтобы в первые два года реализации программы показать результат», – сказал он.

Турчак отметил, что эта задача партии вполне по силам.

«Мы с вами никогда не занимались популизмом, не давали обещаний, которые мы с вами не сможем выполнить. Уверен, что слаженной командой мы сможем это сделать. Не подвести наших избирателей, нашего лидера, президента РФ Владимира Путина», – добавил он.

Секретарь генерального совета партии также поблагодарил членов Ставропольского регионального отделения партии за слаженную работу и значимый вклад в подготовку народной программы «Единой России». Он призвал однопартийцев в оставшиеся три недели перед выборами не сбавлять темп и максимально интенсивно работать с людьми – пусть и с поправкой на пандемию коронавируса.

В свою очередь губернатор Ставропольского края, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Владимиров отметил, что подготовка народной программы стала примером успешного взаимодействия партии и жителей региона.

«Они самым активным образом приняли участие в формировании программы. Мы получили порядка 200 тыс. поручений, которые стали основой нашей с вами программы, с которой мы идем на выборы в Ставропольском крае», – сказал он.

Напомним, «Единая Россия» 27 августа опубликовала народную программу, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы. Она состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». На втором этапе съезда «Единой России» делегаты приняли народную программу единогласно. Выборы состоятся 19 сентября. По результатам жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене.