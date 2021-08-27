Буланова обошла Зюганова в рейтинге положительного отношения избирателей

Певица Татьяна Буланова (партия «Родина») оказалась популярнее у россиян, чем лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говорится в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки – 64%), за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» (28%), а также «Яблоко» (24%)», – сообщил ВЦИОМ на своем сайте.

При этом в списке по положительному отношению среди уже решивших голосовать россиян в топ-5 попали глава МИД Сергей Лавров (73% положительное отношение), министр обороны Сергей Шойгу (69%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%). Буланова обошла в этом списке Зюганова на процент, набрав 42%, лидер КПРФ же набрал соответственно 41%.

Инициативный всероссийский опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

В опросе принимали участие 1,2 тыс. респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.