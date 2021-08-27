Лайки в Инстаграм. Они действительно нужны?

27.08.2021, 17:17, Детали

Теги: Интернет, Технологии

Как много времени вы проводите в Инстаграм?

Для многих людей это не просто социальная сеть, а виртуальная жизнь с идеальной внешностью и кучей друзей с разных уголков мира. Instagram позволяет вести бизнес, делиться с окружающими своими интересами и черпать много полезной информации.

Но что делать, если у вас есть потенциал, крутые фото, как заметить именно вас среди миллионов других пользователей? Как стать популярным? Новые подписчики и лайки (сердечки) способны привлечь внимание к страничке.

Можно выбрать один из двух путей:

1. Самостоятельно подписаться на других пользователей и лайкать их посты. Но это требует много времени и не факт, что люди ответят вам взаимностью. Насобирать подписчиков реально, но для этого нужно потратить месяцы и сидеть со смартфонов в руках сутки напролёт. Постоянно комментировать публикации и отвечать на комментарии самому.

2. Использовать сайт для накрутки лайков в инстаграм.

Здесь может возникнуть много споров, ведь Instagram всячески бороться с фальшивой активностью. Но касается это именно использования ботов и фейковых страниц. Кроме того, неотъемлемой частью успешного продвижения являются и хештеги. Их правильная расстановка привлекает людей, большое количество «сердечек» выводит ваше фото в топ.

Какие преимущества дают лайки?

• повышение популярности аккаунта, его развитие

• если это бизнес страница – то чем больше «сердечек», тем больше интереса к товару, услуге и доверия, а это в свою очередь – увеличение потока продаж и прибыли

• возможность показать свое хобби, творчество большому количеству людей

• возможность самоутвердиться, повысить самооценку.

Стоит отметить, что используя накрутку, вы не видите реальной картины, какой пост зашел, а какой нет. Вы просто создаете иллюзию, что в аккаунте все супер. Поэтому не злоупотребляйте, а ищите реальные проблемы и решения.

А с этого года, все пользователи Инстаграм могут не показывать лайки и просмотры в своих собственных изображениях и видеопостах. И если вы действительно хотите полностью жить «без лайков», приложение теперь позволяет скрывать лайки и просматривать счетчики для всех постов в вашей ленте.

Instagram рассматривал возможность полного удаления общедоступных лайков из приложения при тестировании этих новых функций. И все же, компания заявляет, что решила сделать лайки необязательными для пользователей, которые предпочитают «сосредотачиваться на фотографиях и видео, которыми делятся, а не на том, сколько лайков получают посты», оставив при этом функциональность на месте.

В любом случае убирать общедоступные лайки для всех постов не имеет большого смысла – лайки в Instagram являются важным показателем взаимодействия с аудиторией для брендов и блогеров.

Тем не менее лайки также могут отвлекать; Не все, кто использует Инстаграм, стремятся собрать огромное количество подписчиков, и возможность их отключить отлично подходит для тех, кто предпочитает просто сосредоточиться на обмене и просмотре сообщений, не волнуясь об аналитике и популярности.