Мнение: Спутник V в Аргентине, прививка не мешает размножению и ужесточение вакцинации в США

1. Учёные из Аргентины рассчитали длительный эффект вакцины Спутник V. Выяснилось, что русская вакцина, как хорошее вино, только улучшает свои свойства с течением времени:

https://lenta.ru/news/2021/08/26/antitela/

Они выяснили, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после прививки, со временем только увеличивается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Исследователями был проведен анализ числа антител и их способности нейтрализовать коронавирусную инфекцию и ее варианты на 1,8 тысячи образцах сыворотки крови людей, привитых «Спутником V». Образцы были получены в период с января по август 2021 года.

Исследователи также проанализировали эффективность препарата против различных вариантов COVID-19, которые встречаются в Аргентине. Выяснилось, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта плюс».

В Евросоюзе нашу вакцину тем временем до сих пор отказываются регистрировать. За это еврочиновникам лично от меня глубокий земной поклон. Теперь даже самым инфантильным и креативным экономистам ясно, что Запад готов покупать русские высокотехнологичные товары только в одном случае — если приставить ружьё прямо к его голове. Вот как в случае с нашим газом, например, без которого Европа или вымерзнет, или разорится.

Из этого следуют два практических вывода. Во-первых, в маркетинговых планах надо изначально ориентироваться или на внутренний рынок Таможенного союза, или на нейтральные страны, типа Китая. Во-вторых, каждый раз, когда у нас будет повод сделать больно европейскому производителю, надо пользоваться моментом. Западные политики понимают только язык силы, пытаться договориться с ними по-хорошему — пустая трата времени и сил.

2. Учёные в ходе специальных исследований разоблачили миф, что прививки якобы придуманы для того, чтобы вызывать бесплодие и сокращать народонаселение:

https://nplus1.ru/news/2021/08/19/reproductive-sputnik

Медики из Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова пришли к выводу, что вакцинация «Спутником V» никак не влияет на репродуктивное здоровье. В одной статье, опубликованной в журнале Акушерство и гинекология, ученые сравнивали показатели спермограммы и половых гормонов до и после вакцинации у мужчин, а во второй статье в том же журнале — количество фолликулов и уровни половых гормонов до и после вакцинации у женщин. И в том, и в другом случае разницы между показателями до и после прививки не было.

3. Тем временем, пока Россия продолжает идти по пути непринуждения, в США крупные компании требуют от сотрудников справки о прививках, а в отдельных случаях даже штрафуют их за непривитость:

https://lenta.ru/news/2021/08/25/strf/

Авиаперевозчик Delta Air Lines введет ежемесячный сбор в 200 долларов, который будет взиматься с непривитых сотрудников. Это первая крупная американская компания, применившая такие меры для борьбы с коронавирусом, пишет Bloomberg.

Новая политика компании была изложена в служебной записке исполнительного директора Эда Бастьяна. Он объяснил введение штрафов быстрым ростом заболеваемости из-за «очень агрессивного» варианта вируса, имея в виду «дельта»-штамм. В документе также сообщалось, что 75 процентов работников перевозчика уже вакцинированы.

Сбор планируют взимать с сотрудников, которые не будут вакцинированы до 1 ноября. Кроме того, компания введет обязательное еженедельное тестирование на COVID-19 для работников, которые не привьются до середины сентября.

По словам Бастьяна, штрафы должны снизить финансовый риск для Delta Air Lines, так как пребывание в больнице больных коронавирусом сотрудников обходится фирме в среднем в 40 тысяч долларов на каждого. Компания обязала непривитых работников носить маски во всех помещениях начиная с 25 августа. Перевозчик также сообщил, что с 30 сентября в случае инфицирования заработная плата будет сохраняться только у тех сотрудников, которые получили обе вакцины, но все равно заболели.

Delta Air Lines не стала вводить требование обязательной вакцинации, подобно своему конкуренту United Airlines Holdings и множеству других крупных фирм, и выбрала другой способ мотивации персонала. Летом Goldman Sachs Group, Alphabet, Google и Facebook обязали сотрудников предоставить прививочные сертификаты.

Крупнейшие американские банки начинают запрещать посещение своих офисов для непривившихся:

https://lenta.ru/news/2021/08/26/gs/

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs с 7 сентября перестанет пускать к себе в офис непривитых сотрудников и клиентов. Как пишет The New York Times, банк стал первым на Уолл-стрит, кто сделал вакцинацию обязательной для посетителей. <…>

Сотрудники, которые не успеют вакцинироваться до 7 сентября, будут вынуждены работать из дома. Кроме того, работникам в офисах в Вашингтоне и Сан-Франциско придется передвигаться по зданию в масках, а снять их можно будет только чтобы поесть или попить. <…>

…президент США Джо Байден <…> призвал владельцев бизнеса и руководство компаний защитить своих сотрудников с помощью вакцин. Однако некоторые инвестбанки с Уолл-стрит сделали это, не дожидаясь разрешения FDA. Morgan Stanley и Citigroup, например, в июле объявили, что запретят невакцинированным сотрудникам приходить в офис, а JP Morgan назвал вакцинацию желательной.