Переходный сезон – это самая удачная пора для создания множества образов: стильные формулы на начало осени

Начало осени является самым лучшим временем, чтобы проявить всю свою креативность и составить модные и стильные образы. Сентябрь и октябрь – это самые подходящие месяцы для создания многослойных образов.

Разнообразие трендов позволит создавать модные луки, которые будут отражать вашу индивидуальность и подчеркивать хороший вкус. Актуальными оттенками осени будут розовый, темно-красный, лавандовый, золотой и зеленый. Вот некоторые стильные формулы нарядов на осень 2021 года.

Стиль кэжуал

Этот стиль нравится многим девушкам, так как с его помощью можно подчеркнуть свою индивидуальность, чувствовать себя легко и свободно. Отлично будут смотреться осенние образы с кожаным жилетом, джемпером, рубашкой, брюками и красивыми туфлями или ботильонами.

Уместными в таком образе будут также стеганые куртки, вязаные кардиганы, джинсы и водолазки. Для стиля кэжуал основой являются удобство и практичность. Поэтому при создании образа не обойтись без футболок, маек, блейзеров, водолазок. Гармонично будут смотреться клетчатый принт, бежевые тона и яркие нотки.

Стритстайл

Это еще один стиль, который приобрел огромную популярность у модниц. Это модное направление сочетает в себе сразу несколько стилей, которые гармонично смотрятся вместе.

Отличным вариантом будет рубашка с широкими брюками, вязаным кардиганом и ботинками. Уличный стиль одежды также предполагает комплекты с брючными костюмами, кроссовками и объемными куртками. Актуальными также будут вещи оверсайз. Это касается свободных широких штанов, дутых курток, широких пальто и пиджаков с объемными плечами.

Красивые осенние юбки

Романтичные и нежные мотивы – это то, чего нам так не хватает осенью. В этом сезоне дизайнеры представили много вариантов юбок на выбор. Модели макси и миди, асимметричные, с принтами, сатиновые, кожаные – все это выглядит очень красиво и стильно.

Отлично смотрится сочетание юбки с водолазкой, бомбером и высокими сапогами. Такой наряд поможет сделать образ женственным, привлекательным и романтичным.

Верхняя одежда

Осенью стоит сделать ставку на плащи, пальто и тренчи. Наиболее актуальными будут наряды светлых тонов. Уютно можно почувствовать себя в накидках, кейпах и пончо.

Если хочется добавить своему образу немного женственности и романтичности, то стоит выбрать для себя красивое удлиненное демисезонное пальто и носить его с рубашкой или водолазкой, широкими брюками и ботильонами.

Брюки и джинсы

На осень стоит выбирать для себя максимально практичные брюки. Особое внимание заслуживают джинсы скинни или клеш.

Хорошо смотрятся такие штаны с водолазкой или джемпером, кожаной рубашкой и ботильонами.

Отличным вариантом будут эффектные кожаные брюки. Круто смотрятся они с блузкой и стильным пальто.

Куртка-рубашка

Отличным вариантом на осень будет куртка-рубашка, которая смотрится очень красиво и будет уместной в любом образе. Этот предмет гардероба подойдет как для повседневного лука, так и для офисного стиля.

Куртку-рубашку можно красиво комбинировать с футболкой, брюками или лосинами, а также с сапогами или ботинками.

Монохромные образы

Этой осенью большой популярностью будут пользоваться изысканные монохромные образы.

Чтобы добавить в свой наряд определенную изюминку, стоит использовать одежду разных фактур.

Вязаные кардиганы на осень

Осенью в гардеробе каждой модницы обязательно должны быть модные и эффектные кардиганы.

Отлично будут смотреться ретро-модели, которые можно сочетать с эффектными брюками и рубашками.