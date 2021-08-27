 

Американская компания обошла требование об обязательной предустановке приложений в РФ

27.08.2021, 16:14, Новости дня
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Формально американская компания Apple выполнила закон РФ об обязательной предустановке отечественного софта на все электронные устройства, которые продаются на территории России. Однако приложения не всегда запускаются.

Как сообщают эксперты, данная ситуация стала возможной, так как обязательство предустанавливать в законе вовсе не означает настройку приложений и вывод иконок на рабочий стол. Можно просто записать их на жесткий диск, что представители американской компании и сделали.

Далее при попытке запустить приложение в смартфоне возникает ошибка. В результате большинство пользователей просто пропускает созданные российскими специалистами приложения. По словам экспертов, Apple не нарушает «букву закона».



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