 

Компания Samsung заблокирует украденные телевизоры

27.08.2021, 16:14, Новости дня
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Незаконно приобретенные телевизоры Samsung работать не будут, пообещали представители корейской компании. Дело в том, что товары, выпущенные под данным брендом, часто крадут прямо со складов, в магазинах, а также во время перевозки. Далее они попадают на черный рынок, где преступники предлагают их по более низким ценам.

Но Samsung решил прекратить этот преступный бизнес. Разработана система блокировки украденных телевизоров, которая работает примерно так же, как и отключение похищенных мобильных гаджетов.

Особенно острой данная проблема за последнее время стала на территории Южной Африке. Там во время массовых беспорядков было ограблено немало магазинов электроники. Однако производитель сделает все, чтобы приобретенные таким образом устройства вообще не работали.



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