Ассия Ахат рассказала, в какой американский университет поступил ее сын

По словам Ассии Ахат, во время учебы сын будет проживать в общежитии в небольшой двуместной комнате.

“Наш Филипп – взрослый, умный и амбициозный, по-прежнему не хочет фотографироваться. А вот я не против. Мы сейчас в Нью-Йорке”, – сообщила артистка.

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Публикация от Ассия Ахат / Assia Ahhatt (@ahhattassia)

Контекст:

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

У певицы двое сыновей: Даниил и Филипп. Она замужем за украинским бизнесменом Игорем Баленко, который является отцом ее младшего сына.

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