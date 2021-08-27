 

Укргидрометцентр показал киоск “Погода” и рассказал, каким прогнозам можно доверять

27.08.2021, 16:12, Новости дня
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“На архивном изображении представлен один из методов получения гидрометеорологической информации в доинтернетовскую эпоху. Такой информатор был установлен в Киеве на улице Золотоворотской в 60-70-е годы прошлого века”, – отметили в посте.

Синоптики добавили, что этот метод имел преимущества.

“Главное – это унифицированная достоверная информация от специалистов, не было целой плеяды неофициальных источников в СМИ, которые часто искаженно представляют гидрометинформацию, и различных приложений, где пользователь теряется в их количестве и в разнице прогнозов”, – добавили в пресс-службе.

В гидрометцентре объяснили, почему данные разных приложений могут отличаться. Метеостанции по всему миру передают данные наблюдений о влажности, скорости ветра и температуре в прогностические центры.

“Суперкомпьютеры принимают эти начальные условия, а затем используют математические уравнения, чтобы составить прогноз. Не существует идеального метода, поскольку Земля настолько велика, что невозможно иметь данные наблюдений для каждой частицы воздуха”, – подчеркнули в Укргидрометцентре.

Прогноз, который используют в погодных программах, преимущественно основывается  на одной прогностической модели. Украинские синоптики посоветовали помнить, что любой погодный сайт или мобильное приложение дает “возможный сценарий”, научно обоснованное предположение о будущем состоянии атмосферы, а не точное будущее”.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2962725357312376

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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