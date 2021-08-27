 

Мировые компании потеряют почти $680 млрд прибыли из-за “индийского” штамма коронавируса – исследование Reuters

27.08.2021, 16:12, Новости дня
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Ситуация с коронавирусом влечет за собой сжатие сетей поставок и увеличение стоимости трудовых ресурсов. Мощные бюджетные стимулы для восстановления экономики создали высокий потребительский спрос во втором квартале года, сообщило агентство.

Компании столкнулись с перебоями в поставках и падением запасов. Они вынужденно подняли цены, чтобы компенсировать рост производственных затрат, сказано в отчете.

Совокупная чистая прибыль 2542 мировых компаний с капитализацией более $1 млрд достигла рекордного значения в $734 млрд. Но в третьем квартале этот показатель может сократиться на 8% до $678,2 млрд, предупредили аналитики.

В июле производство в Китае и рост розничных продаж резко сократились из-за новых вспышек COVID-19 и наводнений. В анализе агентства говорится о влиянии на экономическую ситуацию дефицита микросхем, который затронул автоиндустрию и производителей смартфонов. 

Опрошенные Reuters аналитики объяснили, что наиболее острой проблемой на сегодняшний день является потеря продаж из-за проблем с цепочкой поставок. 

Прибыль европейских и азиатских компаний упадет на 10,3% и 9,6%. В недвижимости, финансовом и потребительском секторах ожидается снижение прибыли на 22,2%, 18,8% и 16,2% соответственно, пишет Reuters.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

По данным МВФ, в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.

В марте 2021 года заместитель директора МВФ Джеффри Окамото заявил, что после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, этот штамм зафиксировали уже в 148 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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