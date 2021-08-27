 

“Люди любят перекручивать”. Глава Минфина Украины объяснил свои слова о пенсиях

27.08.2021, 16:12, Новости дня
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Министр заявлял о необходимости реформирования системы и говорил, что старение населения создает при солидарной системе пенсионного страхования риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров.

“Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта – или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан”, – сказал Марченко в интервью “Интерфакс-Украина”, которое вышло 25 августа. 

Ведущие канала “Украина 24” сегодня спросили министра, кому из украинцев не стоит рассчитывать на солидарную систему пенсионного страхования.

“Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано”, – ответил Марченко. 

Он призвал обращаться к первоисточникам и сказал, что “нужно понимать контекст” в котором прозвучало это заявление. 

“Я хочу пояснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Точно так же это может касаться любого – 40-летнего, 50-летнего или более молодых людей. Это вопрос создания стимулов для того, чтобы люди копили и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии”, – добавил глава Минфина. 

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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