Оплатить покупку алкоголя в российских магазинах можно будет только картой «Мир»

1 сентября вступает в силу постановление Росалкогольрегулирования, согласно которому запрещается продажа алкоголя в магазинах за наличные, а безналичная оплата возможна только картами российской платёжной системы «Мир».

Авторы постановления уверены, что оно решит сразу несколько проблем. Во-первых, рынок алкоголя будет легче регулировать, снизится процент контрафакта и суррогатов, улучшится сбор акцизов. Во-вторых, платёжная система «Мир» получит конкурентные преимущества перед Visa и Masterсard. В-третьих, новые правила затруднят доступ несовершеннолетних к горячительным напиткам. Каких-либо недостатков у нововведения не обнаружила ни правовая экспертиза Минюста, ни общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных актов.

«Учёт алкоголя в магазинах давно ведётся отдельно. Чтобы отбить чек на бутылку водки, продавец сканирует штрих-код на акцизной марке и информация отправляется в ЕГАИС. Потребуется лишь небольшое обновление программного обеспечения, чтобы платёж проходил только по карте «Мир». За оставшуюся до сентября неделю мы проведём разъяснительную работу, чтобы не было конфликтов с покупателями», – сообщил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

Однако эксперты рынка всё же предвидят проблемы. В день выхода Постановления в банках выстроились очереди за картами «Мир». Сбербанк записывает желающих только на конец сентября. Иностранные туристы вряд ли станут оформлять эту карту на время визита, что нанесёт колоссальный ущерб экономике Петербурга, российской столицы алкотуризма.

Ассоциация въездного туризма России намерена добиваться выведения из-под действия постановления баров и ресторанов, имеющих лицензию на обслуживание иностранцев.

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