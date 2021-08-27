 

Змеиный яд может стать лекарством от коронавируса

27.08.2021, 16:08, Разное
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Змеиный яд может тормозить распространение коронавируса. К такому выводу после проведения исследования пришли исследователи из Бразилии, которые пытаются найти лекарство от болезни.
Из яда змеи научные сотрудники выделили один из пептидов. Он через короткое время на 75% снизил способность коронавируса к размножению. Открытие специалисты сделали совершенно случайно. Они обнаружили, что у выделенного пептида присутствует мощное антибактериальное воздействие.

Пока процесс создания лекарства от COVID-19 находится на первоначальной стадии. Ученым предстоит еще раз перепроверить эффективность различной дозировки пептида. Также они намерены изучить его иные свойства. Например, вещество может обладать превентивным действием, если это действительно так, то будет формироваться определенный барьер, и инфекция не попадает внутрь организма.

Источник: 1sn.ru



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