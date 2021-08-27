Перенесшие коронавирус болеют в 6 раз реже, чем вакцинированные

Ученые из Израиля проанализировали, какая защита от коронавируса является более надежной. Они пришли к выводу, что у людей, перенесших COVID-19, болезнь появляется в шесть раз реже, нежели у вакцинированных.

В рамках проведения научной работы специалисты оценили защитные способности иммунитета людей. Ученые из Тель-Авивского университета охватили информацию о 600 тысячах граждан. Всех испытуемых они разделили на три группы: те, кто не болел, но получил две дозы вакцины Pfizer, перенесшие COVID-19, люди, сделавшие только одну прививку.

Установлено, что полностью привитые в шесть раз чаще подхватывали коронавирус, нежели переболевшие участники, которые не вакцинировались. Меньше всего инфицированных оказалось среди тех, кто переболел COVID-19 и получит только первую дозу Pfizer. Если даже они заболевали, то переносили коронавирус бессимптомно или же в легкой форме.

Ученые пришли к выводу, что более длительную защиту от COVID-19 обеспечивает естественный иммунитет. Дополнительно человека оберегает от потенциального заражения первая доза вакцины Pfizer.

Источник: www.medrxiv.org