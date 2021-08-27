Ученые назвали признаки приближающейся смерти

Ученые проанализировали множество научных работ на тему приближения смерти. На основе них они назвали признаки, которые свидетельствуют о скором летальном исходе.

Отмечается, что характерные изменения происходят в организме человека за 14 лет до смерти. Для их выявления требуется проведения специальных исследований.

Биологи из США в 2006 году наблюдали за самками-дрозофилами. Эти насекомые живут всего несколько недель, но этого времени хватило, чтобы отследить странную закономерность. Если самка начинала откладывать намного меньше яиц, то в скором времени умирала. Данная зависимость работала для особей любого возраста. Аналогичные выводы были сделаны после наблюдения за самцами плодовых мушек. Они начинали хуже спариваться за несколько дней до смерти.

Еще одним фактором является замедление жизни. В данном случае речь идет о физиологических изменениях, которые характерны для представителей обоих полов. В течение девяти дней исследователи наблюдали за добровольцами, возраст которых составлял 35-55 лет. Периодически они оценивали скорость передвижения, вставания со стула, выполнения рутинной работы, силу хвата. Оказалось, что признаком наступления скорой смерти является общее замедление человека.

Специалисты призвали обратить внимание на резкое снижение давления. Британские исследователи провели анализ электронных записей 46 тысяч жителей страны, которые скончались в 60 лет и более старшем возрасте. В после зрения оказались данные, вносимые в медицинские карты за 20 лет до наступления летального исхода. За 14 лет до смерти у испытуемых начало снижаться АД. Симптомы наблюдались и у тех людей, которые принимали лекарства от гипертонии, а также пациентов без данной проблемы.

Источник: ria.ru