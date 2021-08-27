Times – теракт у кабульского аэропорта осложнит эвакуацию из Афганистана

В результате взрывов в районе кабульского аэропорта погибли десятки человек, в том числе несколько американских военнослужащих, пишет The Times. По мнению издания, эти теракты, в организации которых подозревают ячейку «Исламского государства»*, могут сорвать эвакуационные миссии западных государств из Афганистана.



Reuters

В результате взрывов в районе аэропорта в Кабуле были ранены 140 и погибли не менее 60 человек. Среди жертв оказались несколько американских военнослужащих, 11 морских пехотинцев и военно-морской медик, пишет The Times.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что произошло два отдельных взрыва. Первый прогремел у ворот Abbey Gate, второй — рядом с отелем Baron, в котором британские войска устроили центр проверки афганских беженцев.

Западные правительства заранее сообщали о готовящихся терактах, в организации которых подозревают местную ячейку «Исламского государства». Но, несмотря на призывы срочно покинуть территорию, тысячи людей оставались возле аэропорта фоне предупреждений о том, что иностранные усилия по эвакуации из Афганистана подходят к концу, отмечает издание.

Свидетель нападения заявил афганскому телеканалу, что после теракта «повсюду были разбросаны» тела, и добавил, что видел «на земле» иностранных военнослужащих. «Это был очень мощный взрыв. Мы вывозили раненых на телегах. Поглядите на мою одежду, она залита кровью», — добавил он, указывая на пятна.

По мнению The Times, эти теракты, весьма вероятно, сорвут усилия по эвакуации, в результате чего тысячи людей окажутся брошены на произвол судьбы. Британские власти признали, что не смогут вывезти из Афганистана всех лиц, имеющих право приехать в Соединённое Королевство, до крайнего срока вывода иностранных войск — 31 августа.

Некоторые страны уже свернули миссии в регионе, в том числе Канада, Дания, Нидерланды и Венгрия. Пока неясно, будут ли проводиться британские эвакуационные полёты в свете последних событий. США заявили союзникам, что им потребуется несколько дней, чтобы забрать или уничтожить технику и безопасно вывезти 6 тыс. американских солдат, подчёркивается в статье.

Эммануэль Макрон заявил, что в следующие 48 часов вывоз людей из Кабула станет «невероятно рискованным». Вместе с тем президент заверил, что французы продолжат свою миссию по эвакуации ещё нескольких сотен человек из афганской столицы, обращает внимание The Times.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.