Скандалы: Для банкротства банка Сергея Пугачева хватило и двух месяцев

Бывшего топ-менеджера Межпромбанка Марину Илларионову обвиняют по делу о выводе 68 млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении последнего экс-председателя исполнительной дирекции обанкротившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) Марины Илларионовой. Подчиненная бывшего собственника кредитного учреждения — находившегося в международном розыске Сергея Пугачева — обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, по указанию господина Пугачева госпожа Илларионова, занимавшая свою должность всего два месяца, расторгла договоры залога по кредитам почти на 68 млрд руб., что фактически и привело к банкротству МПБ.

Расследование уголовного дела, фигурантом которого является 51-летняя Марина Илларионова, тянется уже более десяти лет. Впрочем, непосредственно ей обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) было предъявлено заочно лишь в мае 2016 года, когда в одно производство уже был соединен целый ряд уголовных дел по факту мошенничества, растраты и присвоения, а также преднамеренного банкротства (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ) МПБ. Фигурантом расследования помимо топ-менеджеров, некоторые из которых уже осуждены, является в том числе и экс-сенатор и бывший бенефициар кредитного учреждения Сергей Пугачев, проживающий ныне во Франции. В 2014 году он был объявлен в международный розыск, но после жалобы адвокатов, упиравших на политическую подоплеку дела, данные экс-банкира из базы Интерпола удалили. Впрочем, с учетом того обстоятельства, что уже более десяти лет господин Пугачев является гражданином Франции, шансов на то, что его когда-нибудь выдали бы России, все равно не было.

Госпожа Илларионова стала последним руководителем МПБ, лишившегося в октябре 2010 года лицензии с долгом 82,5 млрд руб. На сегодняшний день вкладчикам выплачено лишь 2,8 млрд руб. Как установили следователи, обвиняемая Илларионова занимала свою должность всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее предшественники Александр Диденко (в 2018 году осужден на три года), являвшийся председателем исполнительной дирекции МПБ с октября 2008 по март 2010 года, и Алексей Злобин (находится в розыске), возглавлявший дирекцию с марта по август 2010 года, как считают в СКР, успели поучаствовать в разработанных Сергеем Пугачевым мошеннических схемах по выдаче 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд руб. Причем больше половины из них первоначально были обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК).

В свою очередь, обвиняемая Илларионова уже на третий день после вступления в должность по указанию господина Пугачева расторгла все залоговые договоры.

В частности, как установили следователи, обвиняемая подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp.

В результате 36 заемщиков так и остались должны МПБ более 68 млрд руб. Между тем залоговая и рыночная стоимость акций ЕПК и OPK Mining Limited почти в два раза превышала ссудную задолженность заемщиков, и, как утверждал в своем заявлении в правоохранительные органы конкурсный управляющий, ее вполне хватило бы для удовлетворения 85,69% требований кредиторов МПБ. В СКР полагают, что во многом именно совершенное Мариной Илларионовой преступление и привело к банкротству кредитного учреждения.

Отметим, что с 2012 по 2014 год обвиняемая Илларионова вместе с Александром Диденко и Алексеем Злобиным являлась свидетелем по делу о хищениях из МПБ. Тогда все они утверждали, что лишь выполняли «исходившие от Пугачева указания, рассматривая их как обязательные, несмотря на то что он не занимал никакой официальной должностной позиции в банке». Сам экс-владелец банка в то время уже находился за границей.

По некоторым данным, задержать Марину Илларионову следователи планировали еще в 2014 году, но, предполагая, очевидно, такое развитие событий, она скрылась. Правда, в розыск ее объявили почему-то только в мае 2016 года. Задержали бывшего топ-менеджера МПБ в России четыре года спустя — 18 сентября 2020 года.

По данным “Ъ”, своей вины, как и ранее, госпожа Илларионова не признает, а ее защита настаивает на том, что в сентябре прошлого года истек десятилетний срок давности привлечения ее к уголовной ответственности.

Впрочем, этот вопрос теперь предстоит разрешить суду, куда дело будет передано в случае утверждения обвинительного заключения Генпрокуратурой.

Напомним также, что в 2015 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Сергея Пугачева и других топ-менеджеров МПБ к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75,6 млрд руб. Тем же решением Марину Илларионову вместе с бывшим собственником банка обязали выплатить МПБ 68 млрд руб.

Олег Рубникович