 

Заплакавший на параде Зеленский объяснился перед украинцами

27.08.2021, 16:02, Разное
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Во вторник, 24 августа, на Украине отметили День Независимости. В этот день в центре Киева состоялся грандиозный парад. Также было разыграно театрализованное действие. Сценки символизировали историю страны со времен Киевской Руси до конфликта в Донбассе.

Во время представления Владимир Зеленский не смог сдержать эмоции. Президент Украины заплакал. Телевизионная камера запечатлела момент, как глава государства, находившийся на сцене, вытирал рукой слезы.

В эфире программы “Право на власть” Зеленский объяснил свои слезы человеческой сущностью. Мол, все склонны проявлять эмоции.

“Все плакали, все живые люди”, – сказал президент Украины.

В беседе с LIFE физиономист Светлана Филатова отметила, что слезы Зеленского на параде были искренними. Однако эксперт не исключила, что в какой-то момент украинский лидер усилил свои эмоции, поскольку он раньше был актером.

Напомним, ранее бывший глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Георгий Крючков
заявил, что по сути у Украины нет никакой независимости, и за 30 лет существования люди просто обнищали. А парад, по его мнению, не нужен никому, кроме руководства страны.



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