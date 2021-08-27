 

В Германии развешивают плакаты с Калининградской областью в составе страны

27.08.2021, 16:02, Разное
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В Германии неизвестные начали развешивать плакаты, на которых изображена карта страны с Калининградской областью России в её составе. Они стали появляться на улицах в преддверии парламентских выборов.

Плакаты заметили в на территории немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Изображение копирует карту Германии довоенного времени, а плакаты агитируют граждан голосовать за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), однако их представители отрицают причастность к распространению таких материалов, сообщает телеканал “360”.



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