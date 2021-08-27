Политолог объяснила необходимость контроля выплат пенсионерам со стороны «Единой России»

«Ответственная политическая сила должна не только предлагать и продвигать какие-то идеи, но и контролировать их исполнение», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Курбангалеева, комментируя заявление депутатов от «Единой России» о намерении организовать в регионах контроль за выплатами пенсионерам.

«Мы привыкли к тому, что все социальные выплаты делают по заявлениям и с кучей справок. Но когда у Пенсионного фонда есть полный реестр пенсионеров, пора переходить к проактивному режиму выплат», – считает директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. «Поэтому выплаты будут производиться без заявлений и оперативно. Здесь главное – не затягивать процесс», – добавила она.

Эксперт также отметила, что к категории «пенсионеры» относится достаточно много групп граждан – работающие и не работающие пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, получающие пенсию по потере кормильца. «Поэтому необходимо проверить, как система выполнила распоряжение президента и дошли ли эти деньги до людей. Важно проконтролировать этот процесс, чтобы система не дала сбой», – уверена Курбангалеева.

«Любая ответственная политическая сила должна не только предлагать и продвигать какие-то идеи, но и контролировать их исполнение. Поэтому то, что партия «Единая Россия» намерена оказать помощь пенсионерам в получении социальных выплат и довести исполнение решения президента до контрольной точки – это абсолютно правильный подход», – заключила собеседница.

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с главой Минтруда Антоном Котяковым заявил, что первые единовременные выплаты пенсионеры получили до конца следующей недели.

«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – цитирует Турчака сайт ЕР.

Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах России.

Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, отметила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Напомним, 24 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.