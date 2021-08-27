 

Число погибших после взрывов в Кабуле выросло до 170

27.08.2021, 15:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКоличество погибших в результате теракта в аэропорту афганской столицы достигло 170 человек, сообщают СМИ.

Число пострадавших также возросло почти до 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Также сооющается, что по меньшей мере 18 американских военных пострадали в результате взрывов, передатет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек пострадали более 1,3 тыс.. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.



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