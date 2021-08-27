 

В «Единой России» предложили создать спецклассы для детей-спортсменов

27.08.2021, 15:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ образовательные программы в каждом регионе нужно внести изменения, чтобы ускорить работу по созданию спортивных классов в школах, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе открытия нового Дворца спорта в Калуге.

По ее словам, строительство спортивной инфраструктуры должно повышать доступность прежде всего детского спорта. «Это должно переломить ситуацию, когда перед детьми, желающими заниматься спортом, стоит взаимоисключающий выбор: или спорт, или учеба. В результате, 6 из 10 подростков говорят о нехватке времени на занятия спортом из-за учебы», – приводит слова Шмелевой пресс-служба партии.

Также она предложила для гармоничного совмещения образовательного и тренировочного процессов открывать в школах спортивные классы.

«Если ребенок желает активно заниматься спортом, у родителей в каждом городе нашей страны должна быть возможность устроить его в школу, в которой есть специальные спортивные классы, учитывающие специфику совмещения учебы с тренировками и соревнованиями. Для этого в каждом регионе такие школы должны быть определены и подготовлены соответствующие изменения в их образовательных программах. Для таких детей может быть предусмотрено другое соотношение классной и внеклассной работы, более активное использование цифровых технологий в обучении», – сказала Шмелева.

Напомним, по предложению Президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».



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