Криштиану Роналду покинул футбольный клуб “Ювентус”

Еще один громкий транзит в мире футбола: сегодня стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду переходит из “Ювентуса”, предположительно, в клуб “Манчестер Сити”. В пятницу днем 36-летний футболист попрощался с партнерами по команде и покинул тренировочную базу “Ювентуса”.

Сегодня Роналду не тренировался. Он пробыл в тренировочном центре 40 минут, чтобы попрощаться с товарищами по команде, после чего покинул его. Криштиану планирует уйти из “Ювентуса” в ближайшие несколько часов и ждет новостей от своего агента, который ведет переговоры с “Манчестер Сити”, –сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Juventus manager Massimiliano Allegri: “Cristiano Ronaldo told me yesterday that he wants to LEAVE Juventus immediatly. It’s true and confirmed. This is why he wasn’t training today and he’s not available for tomorrow match vs Empoli”. #Ronaldo#Juvepic.twitter.com/Zr3W5tWYcF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

А чуть позже на пресс-конференции главный тренер туринского “Ювентуса” Массимилиано Аллегри подтвердил намерение Роналду сменить клуб. Причину он не назвал.

Криштиану вчера сказал мне, что хочет немедленно покинуть “Ювентус”. Это правда, подтверждаю. Вот почему он сегодня не тренировался и почему он не сыграет завтра с “Эмполи”, – сообщил Аллегри.

По инсайдерским данным, зарплата Роналду в английском клубе “Манчестер Сити” может составить 15 миллионов евро в год, что вдвое меньше, чем в “Ювентусе”. Также клубы договариваются о компенсации за переход.

Криштиану Роналду играл за “Ювентус” с 2018 года. За три сезона футболист провел 134 официальных матча и забил 101 мяч, а также выиграл два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Италии.

Напомним, еще один громкий футбольный транзит произошел в начале августа. Тогда Лионель Месси, наряду с Роналду считающийся лучшим игроком последних двух десятилетий, перешел из “Барселоны” в ПСЖ.