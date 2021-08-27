Мнение: Приказано – вымирать

Но не просто так, а – от ковида

Я все ж думаю, что “увеличение количества смертей” – пункт, который был вписан в общее соглашение Путина и Байдена два с лишним месяца назад. Прямо так и прописали: “России – быстро и без разговоров увеличить количество смертей “от ковида” в своей статистике – минимум в 3 раза”. Ну и сказано – сделано, по-армейски, без разговоров. “Старший приказал!” Число умерших “от ковида” ВДРУГ по всей России “поднялось” ровно втрое буквально за какую-то неделю после встречи двух стариканов – и с тех пор держится на отметке “800” как привязанное. Типа “да, мы соблюдаем свои обязательства, соблюдайте и вы – держите свою Украину на цепи…” В этом есть, конечно, элемент издевательства.

В принципе, если ты полностью контролируешь госстатистику, с этим проблем быть и не должно никаких: у тебя есть общая смертность, ты от нее произвольно можешь “отрезать” какие угодно доли “на ковид”: захотел – больше, захотел – меньше. Своя рука владыка, хозяин – барин. Никто ведь не контролирует.

А почему потребовали “больше смертей пишите”? Тоже понятно. Иначе ведь РФ была слишком большим бельмом на глазу у “мировой элиты”: они тут, понимаешь, “борятся с заразой” не покладая рук, опять же прививочный бизнес на триллионы баксов – а тут какая-то Россия нагло все время пишет несуразные 130 тысяч смертей в год, в разы и на порядки меньше порядочных стран типа Италии, Британии и самих США – где это видано? Это даже если бы в России все поголовно ходили в масках и весь 2020-й год поголовно просидели в одном тотальном локдауне – и то было бы нескромно; а тут ведь слухи-то просачиваются, что и в России и локдаун был всего один и короткий, и маски большая часть населения игнорирует. Это ж какой ДУРНОЙ пример, зароняющий, не дай бог, нехорошие МЫСЛИ в правоверных белых людей!

Так что в России начали статистику послушно отрисовывать в обратную сторону. 800 – и баста! Прогрессивная общественность по обе стороны Атлантики вздохнула с облегчением – ах, ну это ж безалаберные русские, они ж ничего не соблюдают, да и дохнут как мухи, такой суицидальный народ, ужас… Картина мира прогрессиста восстановлена.

Та же Украина, правда, и не прививается, и ничего не соблюдает, и смертей “от ковида” там нет. Но про Украину никто в мире не знает, слава богу. Поэтому ей разрешено вести статистику как в голову взбредет – можно даже правильную.