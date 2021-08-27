«ВКонтакте» позволит слушать музыку без Интернета

Социальная сеть «ВКонтакте» обновляет свой музыкальный сервис, предлагая пользователям более выгодные и удобные условия.

Как сообщили в администрации сервиса, будет снижена стоимость подписки, которая теперь составит всего 75 рублей в месяц. Кроме того, музыку позволят слушать в фоновом режиме, то есть без подключения к сети Интернет. Еще одно важное изменение касается улучшения рекомендаций для пользователей.

Все нововведения начнут работать с 30 августа, уточняют представители «ВКонтакте». Они называют музыкальный сервис одним из самых важных в соцсети. Именно поэтому ему уделяется такое большое внимание, говорят специалисты. В будущем возможности музыкального сервиса продолжат расширять.