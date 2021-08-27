 

Систему Face ID обучили распознавать лица в масках и очках

27.08.2021, 15:20, Новости дня
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Компания Apple объявила о значительном усовершенствовании системы распознавания лиц Face ID, которая будет внедрена в новой линейке смартфонов iPhone 13.

Речь идет о возможности идентифицировать человека по лицу даже в том случае, если оно прикрыто медицинской маской и очками.

Напомним, что тринадцатая линейка iPhone уже готова к выпуску. Вскоре производитель представит ее официально и откроет возможность предзаказа мобильных гаджетов. По словам разработчиков, улучшенная Face ID появится в ответ на новые условия, которые возникли в период пандемии коронавируса. В данный момент оборудование, обеспечивающее новые возможности в распознавании лиц, заканчивают тестировать. Работа идет успешно.



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