 

В Киеве готовится к открытию новый центр еврейской общины. В подготовке принял участие посол Израиля

27.08.2021, 15:18, Новости дня
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Об этом сообщил сайт JewBuzz 27 августа. 

Новый центр еврейской общины готовит к открытию главный раввин Киева Йонатан Маркович, центр будет крупнейшим в Киеве и центральной Украине, говорится в публикации. 

Маркович и Бродский установили мезузу у входа в центр 26 августа, в день, который евреи называют Хай Элул – праздник дня рождения основателя хасидизма Бааль Шем Това. Также в центре будет синагога. 

“Открытие синагоги и нового общественного центра является еще одним свидетельством расцвета еврейской жизни в Украине”, – сказал посол, его цитирует пресс-служба дипмиссии в Twitter. 

Посол Ізраїлю * в Україні Міхаель Бродський взяв участь у церемонії покладання мезузи у новому громадському центрі рабина Марковича.

“Відкриття синагоги та нового громадського центру є ще одним свідченням розквіту єврейського життя в Україні”, – зазначив посол. pic.twitter.com/5WdKzy3lCp

— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) August 26, 2021

Также посол и раввин говорили о паломничестве евреев в Украину. Сообщается, что сейчас в Украине уже находится несколько тысяч израильтян, прибывших на празднование Рош ха-Шана.

Когда состоится открытие центра, в статье не уточняется. 

Мезуза – свиток из пергамента, на который нанесены отрывки из Торы. Пергамент обычно сворачивают и помещают в футляр, который потом крепят к дверному косяку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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