“Будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет”. Кузин дал прогноз течения пандемии COVID-19

“Вирус быстро мутирует, и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами”, – отметил он.

Кузин сказал, что наука не стоит на месте, появляются новые вакцины, которые помогают бороться с пандемией коронавируса.

“Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде универсальной прививки или лечения”, – добавил главный санврач Украины.

По словам Кузина, украинцам придется носить защитные маски еще долго, “возможно, до последних дней преодоления пандемии”.

“Маски являются довольно эффективным профилактическим средством от всей группы острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа”, – подчеркнул он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 53,6 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин.

Вспышка COVID-19, спровоцированная штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, может произойти в любой момент, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отмечал 19 августа, что осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 20 августа в стране было подтверждено 520 случаев штамма коронавируса “Дельта”.

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