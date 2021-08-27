 

“Если бы я была этой собакой. Дэвид такой милый”. Бекхэм на камеру покормил собак едой из своего рта. Видео

27.08.2021, 15:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С Международным днем собак”, – подписал он видео.

“Выглядит прекрасно. С любовью к вашей семье из Украины”, – отреагировала на ролик подписчика Бекхэма Ирина Герасимова.

“Если бы я была этой собакой. Дэвид такой милый”, – прокомментировала ролик одна из поклонниц.

“Как он любит своих собак”, – восхитились фолловеры.

https://www.facebook.com/Beckham/videos/142402474721258/

Контекст:

У Дэвида Бекхэма есть несколько собак. Футболист часто делится в сети совместными фото с ними.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / “Ксерокс”, “Папина копия”. Бабкин поделился трогательными фото двухлетнего сына

03.08 / Британия ограничила срок действия виз для россиян

28.06 / Салливан встретился в Москве с Ушаковым

22.11 / В Полтаве члены избиркомов получили смс с призывом не идти на выборы

15.12 / Hyundai прекратила продажи в РФ Hyundai i30 N

28.06 / Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

11.09 / Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

28.12 / Жириновский назвал имена людей, которые могут сменить Путина на посту президента России

27.12 / Песков назвал санкции против «Северного потока – 2» рейдерской атакой

26.12 / Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика