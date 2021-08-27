“Если бы я была этой собакой. Дэвид такой милый”. Бекхэм на камеру покормил собак едой из своего рта. Видео

“С Международным днем собак”, – подписал он видео.

“Выглядит прекрасно. С любовью к вашей семье из Украины”, – отреагировала на ролик подписчика Бекхэма Ирина Герасимова.

“Если бы я была этой собакой. Дэвид такой милый”, – прокомментировала ролик одна из поклонниц.

“Как он любит своих собак”, – восхитились фолловеры.

https://www.facebook.com/Beckham/videos/142402474721258/

Контекст:

У Дэвида Бекхэма есть несколько собак. Футболист часто делится в сети совместными фото с ними.

—