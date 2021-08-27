“Если бы я была этой собакой. Дэвид такой милый”. Бекхэм на камеру покормил собак едой из своего рта. Видео
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“С Международным днем собак”, – подписал он видео.
“Выглядит прекрасно. С любовью к вашей семье из Украины”, – отреагировала на ролик подписчика Бекхэма Ирина Герасимова.
“Если бы я была этой собакой. Дэвид такой милый”, – прокомментировала ролик одна из поклонниц.
“Как он любит своих собак”, – восхитились фолловеры.
https://www.facebook.com/Beckham/videos/142402474721258/
Контекст:
У Дэвида Бекхэма есть несколько собак. Футболист часто делится в сети совместными фото с ними.
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