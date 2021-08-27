Чиновник АМКУ Хмельницкий ответил эксперту Кулику на обвинения в связях с GlobalMoney

“Были пикеты “ветеранов”, были бандитские угрозы в кабинете. Требование всегда было одно: закрыть глаза на закон. Сегодня в коллекции добавился новый артефакт: обвинения в поддержке сепаратистов”, – отметил Хмельницкий.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик утверждает, что Хмельницкий через сотрудницу АМКУ может быть связан с собственниками GlobalMoney. По словам Кулика, компанию обвиняют в сотрудничестве с подсанкционными российскими банками и боевиками ОРДЛО.

“В своем тексте директор не предпринимает никакого расследования, но повторяет обвинения одного из конкурентов GlobalMoney, обвиняет их в связях с террористами с оккупированных территорий Луганской области. Конечно, бездоказательно”, – отреагировал на обвинения Хмельницкий.

Он добавил, что АМКУ проводил проверку обвинений и не нашел подтверждения того, что компания работает на оккупированных территориях.

“В строгом соответствии с законом оштрафовали компанию–конкурента, которая распространяла клевету. Которая нарушила конкурентное законодательство путем распространения ложных, неточных сведений, связанных с деятельностью конкурента, которые нанесли или могли нанести вред деловой репутации предприятия”, – уточнил Хмельницкий.

По его словам, компания, которая получила штраф, подала в суд на АМКУ.

“Скажу больше, и GlobalMoney не в восторге от нашего решения, они тоже подали на нас в суд. Считают, что штраф в 68 тыс. грн слишком маленький. Будем и с ними бороться в суде. Ибо мы не лоббируем, мы выполняем закон”, – подчеркнул Хмельницкий.

Он предложил Кулику отправить факты, подтверждающие нарушение законности компанией GlobalMoney, отправить в СБУ.

Контекст:

12 августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации “Простите, что живые” провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало также агентство “РБК-Украина”.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

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