Мнение: Возвращение в красное поле

Давайте попробуем предметно поговорить о возращении в красное поле.

Большинство писем в рубрику эволюциолаб приходит от авторов, которые уже вышли из красного поля, в черное или серое.

И мы, разбирая письма, ищем их короны, баги, щипцы и прочее.

Для многих вот эта наша работа представляется не работой, а болтовней, будто мы просто судачим и ворчим.

Правду сказать, некоторые комментаторы действительно судачат и ворчат, но не большинство.

Большинство все-таки делают работу.

И эта работа – описание шагов по возвращению в красное поле.

Конечно, шаги за автора сделать нельзя, поэтому это всего лишь план, коучинг.

Но если бы авторы делали то, что им пишут мои комментаторы, они могли бы вернуться в красное поле.

Когда авторы ждут, что им распишут шаги, они представляют что-то вроде “надо написать ему так…”, “надо пойти к ней и сделать вот что…”, но такие шаги возможны только в красном поле, когда это красное поле еще есть. Вот если осталось красное поле, план обязательно будет звучать так: написать, сказать, пригласить, предложить. Любые шаги по направлению к человеку можно делать только в красном поле, а в закрытые границы ни в коем случае нельзя, это заведет ситуацию в еще больший тупик, из которого выбраться будет еще сложней.

Шаги по направлению к человеку делаются только в красном поле.

Красное поле – это когда со стороны партнера есть спонтанное стремление к сближению, есть влечение к вам, есть желание динамики, есть готовность к близкому общению.

Если этого нет, нет и красного поля. Оно закончилось из-за ваших действий мимо границ.

Но это не значит, что когда красного поля не осталось, ничего сделать нельзя.

В красное поле можно вернуться.

Работы по возвращению к красное поле ведутся в двух направлениях.

Во-первых, восстанавливается собственная фигура.

Во-вторых, меняется расстановка фигур в поле.

Большинство людей интуитивно чувствуют, что нужно восстановить “себя” и поменять позиции “в отношениях”, про поле и фигуры они ничего не думают, но восстанавливать и менять пытаются.

К сожалению, они меняют не объективное положение дел, а свое представление об этом.

То есть они пытаются поменять “картину в голове”, а думают, что меняют в поле.

Как это делается обычно, вы знаете.

Чтобы восстановить свою фигуру, люди надевают корону.

Они обращаются к помощи друзей и психологов, идут за утешением и за “подъемом самооценки”.

Они растят иллюзии, внушая себе веру в то, что они большие и красивые, что у них все получилось.

Вот такая “работа” проводится.

Красное поле от этого отдаляется намного больше. А человек с подросшей “самооценкой”, то есть короной, кидается делать шаги, что-то пишет, что-то говорит, творит все больше глупостей.

Часто “работа” также ведется в ином направлении и тоже вредном.

Выращивается зеленый виноград, ЗВ, внушается мнимое разочарование в объекте, уверенность в том, что “он тебя не стоит”, “зачем она тебе сдалась”. Сам факт того, что со стороны объекта нет симпатии, ЗВ закрывает, преподнося ситуацию так, будто человек сам отказывается от предложения. В этом коварство ЗВ и его отравляющее действие. Он искажает восприятие реальности и извращает ум. Мы это много раз обсуждали.

Работа в поле не имеет ничего общего с этим.

Перечисленное наносит только вред и даже утешения не дает. Это иллюзия, что корона и ЗВ дают утешение. Они дают совсем другое: боль не притупляется, она теряет свою локализацию. Как если бы у вас болел зуб, а потом вы выпили бы таблетку и уже не чувствовали, что болит именно зуб, у вас остался бы общий дискомфорт, какая-то ломота и маета во всем теле. Вот что делают корона и ЗВ. Они нарушают связь рецепторов и анализаторов. Власти по-настоящему утешить человека у короны и Ко нет.

Чтобы вернуться в красное поле, нужно сделать нечто противоположное.

Нужно снять корону, что позволит увидеть свою фигуру и КП. КП зависит от размера фигуры.

Как только вы снимаете корону, ваша фигура сразу начинает восстанавливаться.

Многие, говоря про восстановление, акцентируют на прокачке ресурсов. На том, чтобы убрать фокус с партнера и занять себя какими-то делами, а чаще не делами, а “хобби”.

Но если вы убираете фокус с фигуры партнера, а корону не снимаете, ваша фигура не восстанавливается.

Даже если вы прокачиваете какие-то ресурсы, идете в спортзал, делаете уборку, погружаетесь в работу, ваша фигура в ресурсе любви, то есть в поле отношений, о которым мы говорим, остается такой же, а энергия идет на кормление короны.

Только сняв корону, можно начать восстанавливать свою фигуру, питать ее энергией от прокачки ресурсов.

Пока на фигуре корона, именно она потребляет все, и растет она, а не фигура.

Вы много раз видели это в письмах. Автора бросают и он-она идут прокачивать ресурсы. Им кажется, что состояние их стало лучше, они почувствовали себя в силах, ощутили подъем “самооценки” и вот они уже пишут или названивают тому, кто их бросил. Они получили заряд “уверенности в себе”. Они видят себя привлекательными, желанными для него, и не верят, что их всерьез могли бросить.

Почему энергия от ресурсов обернулась против человека? Потому что он не снял корону.

Если бы он снял корону, то энергия от обычных дел быстро восстановила бы фигуру.

А так она растила только корону.

“Время моет поле”, помните?

Время отмывает поле быстро, но только если на вашей фигуре нет короны.

Никто не хочет поверить, что снятие короны – быстрый акт, всем почти кажется, что это процесс такой же трудный как похудеть на 20 кг.

Вы должны создать дефицит в 8000 калорий, чтобы похудеть всего лишь на 1 кг. Это значит, что за неделю на полуголодной диете вы скинете полкило. Вам нужен почти год строгой диеты и регулярного спорта, чтобы сбросить 20 кг жира, а если добавить задачу сберечь мышцы, времени и усилий нужно еще больше.

Но с короной не так. Не нужно отпиливать от короны по крошке. Корону можно снять сразу, а дальше бдительно следить, чтобы она не возвращалась, и ваша фигура в поле восстановится от ваших повседневных дел. Вы будете ходить на работу, заниматься спортом и бытом, общаться с семьей и друзьями, читать книги, и ваша фигура будет восстанавливаться. Главное не кормить этой энергией корону.

Отследите, как вы кормите корону в любви энергией других ресурсов.

Например, вы женщина и вас бросил любовник. Вам очевидно, что нужно отлепиться от него и успокоиться. Но для этого надо снять корону, то есть признать тот факт, что вы ему не нужны, что ваша фигура в общем с ним поле маленькая, слабая и жалкая.

Вот что такое снять корону – увидеть свою маленькую и жалкую фигуру в поле конкретных отношений.

В других полях ваша фигура может быть больше и бывает больше, а в поле этих отношений она маленькая, жалкая, слабая, потому что мала ваша значимость для человека. И это нужно просто принять. Это и будет снятием короны.

Но многие люди в такой момент думают: “Надо себя любить! Надо в себя верить!”

Они не понимают, что “верить в себя” это верить в свою волю, а не в свою значимость для другого человека. Они верят в “себя” и поэтому не хотят признавать, что их фигура мала и слаба, они представляют себя значимыми для человека, привлекательными, любимыми.

Конечно они не могут отлепиться, но решают перенести фокус на какие-то дела, чтобы дать себе время и отвлечься.

Они как будто уверены, что избранник заскучает и осознает их значимость. В том, что значимость велика, они не сомневаются, у них “высокая самооценка”, то есть большая корона.

И дальше они могут заняться имиджем или какими-то объективно полезными делами, энергии у них становится больше, настроение улучшается и вот их фигура в поле отношений кажется им еще больше и красивей. Они любуются собой и уже дождаться не могут, когда же их избранник перестанет маяться дурью, и они звонят ему и напоминают о себе, шлют фото, чтобы он увидел их красоту, стараются как-то предстать перед ним. Энергия от других ресурсов накормила их корону в ресурсе любви. Полезное пошло им во вред. Другим ресурсам прокачка пошла на пользу, их имидж мог стать лучше, например, но фигура в поле отношений с тем человеком не только не выросла, она уменьшилась, выросла только корона и черное поле.

Если бы им удалось снять корону, увидеть свою фигуру маленькой в поле этих отношений и с этим пониманием начать прокачивать ресурсы, их фигура стала бы восстанавливаться. Она не выросла бы так быстро как корона, но она стала бы больше. После этого скорее всего начался бы камбэк их партнера или(и) какая-то новая история.

Каким образом восстанавливается фигура?

Если вы сняли корону с фигуры и занимаетесь другими ресурсами, вы сохраняете представление о том, что вы тому человеку не нужны, поэтому вам не хочется ни вспоминать его, ни фантазировать о нем, ни мечтать, ни рассказывать, ни представлять вас вместе, ни рисовать себя его глазами, поэтому энергия других ресурсов не кормит корону в любви.

Вам хочется заниматься теми ресурсами и теми отношениями, где ваша фигура не так мала. То есть вы так же стремитесь к росту самооценки, но не с помощью иллюзий, а занимаясь тем, что у вас получается хорошо, общаясь с теми, кому вы нравитесь. Это позволяет уменьшить ту фигуру довольно быстро, но еще и помогает подрастить свою, потому что вы отцепились, опираетесь на себя, уважаете себя, не липнете, не страдаете, не нуждаетесь, не сливаетесь, а значит ваша фигура в том поле тоже становится сильней по сравнению с тем временем, когда вы навязывались тому человеку.

И в ваших отношениях с тем человеком у вас постепенно появляется красное поле.

Обычно это происходит посредством того, что в моем блоге привыкли называть “камбэк”. Тот человек начинает скучать по вам и думать о вас. Ваша фигура подросла и теперь он чувствует необходимость как-то оправдаться за свое поведение.

И когда начинается его камбэк, ваша фигура растет еще быстрей, но только если на вас не появляется корона.

Только в этом случае!

Опишите сами, друзья, как происходит дальнейший рост фигуры в поле отношений в процессе камбэка?

А если на фигуре вырастает корона, что происходит при камбэке?

И опишите, почему фигура и без камбэка растет тоже? Не так быстро и красиво, но она тоже подрастает. Почему?