Из горящего общежития в новой Москве спасли двух человек

В Москве произошел пожар в двухэтажном общежитии, из здания спасли двух человек, сообщили в столичном ГУ МЧС.

«В деревне Саларьево на улице Московская происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания общежития», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что пожарные уже спасли двух человек.

Ранее в августе в Москве загорелся склад компании «Кронштадт», где хранились емкости с ацетоном и бензином.