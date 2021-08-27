 

Из горящего общежития в новой Москве спасли двух человек

27.08.2021, 15:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Москве произошел пожар в двухэтажном общежитии, из здания спасли двух человек, сообщили в столичном ГУ МЧС.

«В деревне Саларьево на улице Московская происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания общежития», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что пожарные уже спасли двух человек.

Ранее в августе в Москве загорелся склад компании «Кронштадт», где хранились емкости с ацетоном и бензином.



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