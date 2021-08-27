 

Мнение: Наказание для Поклонской

27.08.2021, 14:38, Разное
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Пишут, что зампреда комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую десантируют в Атлантический океан, на острова Зелёного Мыса, что в 600 км от побережья Африки. Послом России в крохотном государстве Кабо-Верде.

Считаю, что это жестоко. Наталья ведь еще совсем молодая. И энергичная. А Кабо-Верде такое место на планете, куда можно прилететь на неделю, месяц…. А дальше начинается однообразие будней, от которых можно свихнуться….

Наталья-то девушка активная, драйвовая. Ломаю голову, чем Поклонская будет заниматься в Кабо Верде, когда и накупается, и назагорается? Мемуары писать? Но вроде бы уже написал.

Как не крути, для молодой и активной Натальи Поклонской работа послом в 600 км от Африки – это наказание. Или я не прав?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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