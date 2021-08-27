 

Поджег себя и “женился” на Ким Кардашьян: как прошла презентация нового альбома Канье Уэста

27.08.2021, 14:32, Разное
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Новый, долгожданный альбом Канье Уэста Donda еще не появился в широком доступе, презентаций его было уже три. Последняя – вчера, 26 августа, – прошла в Чикаго на спортивном стадионе Soldier Field. Это было настоящее шоу, которое еще долго будут обсуждать фанаты.

В центре стадиона был установлен полномасштабный макет чикагского дома Канье, где тот вырос, на первый взгляд напоминающий провинциальный церковный приход из-за креста на крыше. Религиозную тему верующий мистер Йе, как теперь просит называть себя Канье, поддержал цитатами из Библии, которые транслировались на большие экраны. Основное действо развернулось на крыльце дома. Канье исполнял новые песни в компании, которую некоторые фанаты, посчитали странной. Так, рядом с Йе появился Мэрилин Мэнсон, провозгласивший себя когда-то последователем церкви Сатаны, которого недавно обвинили в насилии. Также рядом с Канье был рэпер DaBaby, которого общественность и коллеги раскритиковали за резкие, гомофобные высказывания.

DaBaby, Йе и Мэрилин Мэнсон

Впрочем, настоящий шок зритель испытал в финале трехчасового шоу. Сначала мистер Йе – Канье Уэст – поджег себя. Надев специальный костюм, Канье горел несколько минут… Весь в огне, он выбрался из горящего дома. Когда же дом потушили и Канье привели в чувства, к нему из темноты в дымке вышла невеста – в белом свадебном платье из новой коллекции Balenciaga с длинной фатой, закрывающей лицо. Канье встретил невесту широкой улыбкой. Невеста оказалась невероятно похожей на Ким Кардашьян, с которой до сих пор не окончен бракоразводный процесс. Стадион начал скандировать: “КимЙе, КимЙе!” Одни считают, что супруги снова вместе, однако инсайдеры уже сказали, что участие Ким никак не изменит их нынешний статус.

Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит, – сказал источник.

Впрочем, нашлись и скептики, уверенные, что под фатой скрывалась дублерша.



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