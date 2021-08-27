Смартфоны iPhone 13 подорожают в 2022 году

Дефицит и подорожание чипов на мировом рынке вынуждает производителей электронных гаджетов пересмотреть свою ценовую политику. Как стало известно, не станет исключением и американская компания Apple, которая в будущем году собирается повысить цены на свои новые iPhone 13. В частности, базовая модель станет дороже примерно на сто американских долларов.

Информация об этом просочилась в сеть посте того, как стало известно о значительном подорожании чипов, выпускаемых в компании TSMC.

Напомним, что в этом году уже подорожали ноутбуки. Их стоимость в розничной торговле выросла в среднем на 10-15%. Однако здесь также наблюдается появление новых функций и улучшение основных технических характеристик.