Huawei прекращает выпуск флагманского смартфона Mate 50

По словам эксперта, данная ситуация возникла в связи с усилением санкций против Huawei. Китайский гигант электронной промышленности вынужден отказаться от планов выпускать недавно разработанный флагманский смартфон Mate 50. По крайней мере, в 2021 году на рынок он не выйдет, говорят эксперты.

Ранее представители Huawei анонсировали начало производства 50-й модели осенью текущего года. Сейчас эти обещания утратили актуальность, уточнили источники в компании.

Из-за американских санкций компания, некогда считавшаяся лидером электронной промышленности мирового масштаба, постоянно теряет свои позиции на глобальном рынке, а также остается без основных партнеров по бизнесу. Главной проблемой является сокращение поставок комплектующих.