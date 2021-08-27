 

Huawei прекращает выпуск флагманского смартфона Mate 50

27.08.2021, 14:26, Новости дня
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По словам эксперта, данная ситуация возникла в связи с усилением санкций против Huawei. Китайский гигант электронной промышленности вынужден отказаться от планов выпускать недавно разработанный флагманский смартфон Mate 50. По крайней мере, в 2021 году на рынок он не выйдет, говорят эксперты.

Ранее представители Huawei анонсировали начало производства 50-й модели осенью текущего года. Сейчас эти обещания утратили актуальность, уточнили источники в компании.

Из-за американских санкций компания, некогда считавшаяся лидером электронной промышленности мирового масштаба, постоянно теряет свои позиции на глобальном рынке, а также остается без основных партнеров по бизнесу. Главной проблемой является сокращение поставок комплектующих.



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