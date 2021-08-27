 

Экс-нардепу Балашову назначили залог в размере 9,6 млн грн

27.08.2021, 14:24, Новости дня
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В посте уточнили, что речь идет о деле о неуплате налогов.

Балашов 27 августа в Facebook прокомментировал решение судьи.

“Из под челки на меня смотрели красивые глаза судьи. Она все понимала, но это был не суд, а сделка. “Ничего личного, – говорили ее веселые глаза, – это просто бизнес”. Это бизнес, по продаже постановлений”, – написал бизнесмен.

Он добавил, что судья Кристина Константинова лишила Балашова “гражданских прав по свободе перемещения”. По словам экс-нардепа, она “купит новую сумочку”.

https://www.facebook.com/balashov.gennadiy/posts/4376578932418971

Контекст:

Балашову 60 лет. В 1998–2002 годах был народным депутатом Украины. В 2019 году баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 0,17% голосов.

16 августа Национальная полиция Украины задержала Балашова. Позже стало известно, что он подрался со следователем. После этого его адвокат Игорь Черезов сообщил, что ночь бизнесмен проведет в изоляторе временного содержания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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