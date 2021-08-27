Кайли Дженнер разделась для российского глянца

На заглавном фото актриса позирует в кадре, полулежа на полу, раскинув в стороны ноги. На втором снимке она запечатлена стоя, сжимая перед собой руки.

Модель отметила, что принимала участие в съемках для российского издания Elle.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie * (@kyliejenner)

На странице редакции в Instagram размещены фото обложки, на которой Дженнер запечатлена в пальто, надетом на голое тело, высоких сапогах и перчатках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ELLE Russia (@elle_russia)

Контекст:

Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн.

Дженнер известна как участница шоу “Семейство Кардашян” – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть родная сестра Кендалл. Сестры-модели Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян – единоутробные с Кайли. Ее единокровные братья – Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер, и единокровная сестра – Кейси Дженнер.

—