 

Кайли Дженнер разделась для российского глянца

27.08.2021, 14:24, Новости дня
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На заглавном фото актриса позирует в кадре, полулежа на полу, раскинув в стороны ноги. На втором снимке она запечатлена стоя, сжимая перед собой руки.

Модель отметила, что принимала участие в съемках для российского издания Elle.

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Публикация от Kylie * (@kyliejenner)

На странице редакции в Instagram размещены фото обложки, на которой Дженнер запечатлена в пальто, надетом на голое тело, высоких сапогах и перчатках.

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Публикация от ELLE Russia (@elle_russia)

Контекст:

Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн.

Дженнер известна как участница шоу “Семейство Кардашян” – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть родная сестра Кендалл. Сестры-модели Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян – единоутробные с Кайли. Ее единокровные братья – Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер, и единокровная сестра – Кейси Дженнер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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