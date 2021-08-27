 

СБУ разоблачила схему поставок некачественных продуктов питания украинским пограничникам

27.08.2021, 14:24, Новости дня
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Согласно заключению экспертов, часть товаров не соответствовала требованиям. Нанесенные убытки только в одной из закупок составили 800 тыс. грн.

Установлено, что противоправную деятельность организовал руководитель коммерческой структуры из Полтавской области. На территории региона он создал несколько подконтрольных фиктивных фирм. Через них подозреваемый поставлял пограничникам некачественную продукцию, а полученные из бюджета деньги выводил в тень.

В ходе обысков правоохранители обнаружили подготовленные к отправке военным большие объемы продуктов питания неизвестного происхождения, а также наклейки, тару, печати и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Некачественную продукцию изъяли из воинских частей.

Организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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