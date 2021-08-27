1 января 2022 года в Украине введут новые правила прохождения интернатуры – Ляшко
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По его словам, соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции.
“Мы вводим такую систему подготовки врачей-интернов, чтобы украинская система здравоохранения всегда имела необходимых специалистов и была готова к любым вызовам. Эпидемия коронавируса показала нам уязвимые места. Например, значительно вырос запрос на врачей-анестезиологов, поэтому важно, чтобы мы могли этот запрос удовлетворить”, – пояснил Ляшко.
Он отметил, что Минздрав будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре исходя из кадровых потребностей отрасли.
Ляшко также анонсировал изменения в критериях баз стажировки для будущих врачей.
“Будущие профессионалы будут проходить подготовку в интернатуре в учреждениях здравоохранения, которые способны дать современные знания и необходимые практические навыки”, – уточнил министр.
Ключевые изменения для выпускников медицинских вузов:
конкурс по рейтингу – будет учитываться средний балл, результаты конкурса “Крок-2” и практического экзамена;
выпускник будет самостоятельно выбирать специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования для прохождения интернатуры.
https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2419909201474523
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