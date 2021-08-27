Профессор назвал простой способ без усилий избавиться от жира

Профессор Алексей Ковальков назвал простой и доступный каждому способ избавиться от жира без каких-либо усилий. Для этого необходимо избавиться от дисбаланса гормонов.

Многие люди с лишним весом мечтают похудеть, при этом не изнуряя себя изматывающими тренировками или диетами. По мнению профессора Ковалькова, приобрести желанную стройность можно в предельно сжатые сроки, если соблюдать определенные несложные правила, благодаря которым жир будет буквально таять сам.

При этом, приступая к похудению, необходимо учитывать состояние своего здоровья. Если человеку необходимо сбросить порядка 30-40 килограммов, предварительная консультация с лечащим врачом и сдача анализов обязательны. Это поможет исключить вероятность патологий, при которых такой процесс может быть опасен.

Избавляться в сутки лучше не более, чем от 150 грамм жировых отложений, стараясь терять воду, а не мышечную ткань. В некоторых людях влаги может быть до 2 ведер, именно из воды в числе прочего состоит жировая ткань. Чтобы достичь похудения, следует строго ограничить употребление в пищу мучных продуктов, картофеля, сахара, меда фруктовых соков, включительно со свежевыжатыми, и белого риса.

Большей степенью избыточные килограммы массы тела вызваны разбалансировкой гормонального фона. Следовательно, настроив его правильный баланс, можно без особых усилий избавиться от лишнего веса и приобрести стройную фигуру.

Источник: rg.ru