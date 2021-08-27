 

Бородина впервые заговорила об изменах Омарова

27.08.2021, 14:20, Разное
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Ксения Бородина, отвечая на вопрос подписчицы, впервые заговорила об изменах Курбана Омарова. Телеведущая призналась, что «просто вовремя открыла глаза».
После новости о разводе оба супруга не хотели раскрывать его причину. Ксения Бородина просила фанатов не задавать ей подобные вопросы, так как никто из подписчиков не знает деталей личной жизни пары. Теперь же телеведущая, комментируя слова одной из фанаток о том, что противна не сама измена, а то, что девушки, считающие себя приятельницами Бородиной, повелись на ее мужа, ответила, что вовсе не против, чтобы экс-супругом пользовались все желающие дамы, ведь она вовремя открыла глаза и все поняла.

К слову, Курбана Омарова не раз видели в компании экс-участниц проекта «Дом-2» Лерой Фрост и Татой Блюменкранц. После этого и появились слухи о неверности мужа Бородиной, а дальше последовал развод, еще больше убедивший фанатов в его изменах.



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