 

Россиянка пробила мужу голову тарелкой из-за ревности

27.08.2021, 14:14, Разное
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Женщина из Липецкой области рассекла своему мужу голову тарелкой в ходе ссоры. Поводом для неё стала ревность супруга.

Семейная пара распивала спиртное в одном из поселений Становлянского района в присутствии бывшего партнёра жительницы. В какой-то момент муж приревновал к нему свою жену и начал кричать, после чего женщина не выдержала эмоций и пробила ему голову тарелкой. Мужчине потребовалась экстренная медицинская помощь. Несмотря на то, что он не получил тяжёлых травм, инцидентом заинтересовались следователи, которые возбудили в отношении липчанки уголовное дело, сообщает Vse42.ru.



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