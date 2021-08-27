 

Полиция Тбилиси устроила журналистке Рен-ТВ пятичасовой допрос

27.08.2021, 14:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖурналистка телекомпании Рен-ТВ Мария Куленкова в течение пяти часов допрашивалась полицией Тбилиси после того, как находящиеся в Грузии российские оппозиционеры сообщили о ее пребывании здесь правоохранительным органам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный»).

По данным грузинского ТВ, Куленкова собирает в Тбилиси информацию о находящихся здесь российских оппозиционерах и сторонниках Алексея Навального.

Сама Куленкова покинула полицию без комментариев. МВД Грузии также пока не комментирует общение с Марией Куленковой.



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