Выстрелы прозвучали у выхода из аэропорта Кабула

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27.08.2021, 14:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗвуки выстрелов раздались у восточного выхода столичного аэропорта Афганистана, сообщил телеканал Al Jazeera.

О подробностях инцидента пока не сообщается, передает ТАСС.

В результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.



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