Поможет внести изюминку в образ: как вписать в свой осенний гардероб трендовый шелковый платок

На протяжении нескольких сезонов кряду шелковый платок не выходит из моды. Эта простая пестрая вещица обладает гигантской силой. Ведь самый простой и незамысловатый образ при помощи платка за считанные секунды превращается в стильный лук.

Существует невероятное множество способов ношения этого аксессуара, и все они могут изменяться под влиянием моды. Поговорим о том, как вписать в свой повседневный образ шелковый платок, и разберем советы по компоновке сетов.

Изюминка в строгих офисных костюмах

Небрежно обернутый вокруг шеи платок отлично дополняет монохромные образы. Например, серый или коричневый офисный костюм сами по себе смотрятся слишком строго и немного скучно. Просто найдите яркий платок радужных расцветок и повяжите его как галстук. Осталось выбрать яркую сумочку, дублирующую один из оттенков платка, и ваш образ перестает быть скучным.

Не менее эффектно смотрится платок, повязанный на шее в ковбойском стиле. Просто сложите кусок ткани несколько раз, чтобы получилась широкая полоска. Теперь перекрутите заготовку, чтобы ее длина уменьшилась. Осталось обмотать платок вокруг шеи один раз и зафиксировать не очень крепким узлом. Свободные концы можно расправить в виде банта.

С помощью ковбойского способа завязывания шейного платка мы можете украсить брючный костюм или строгий образ, состоящий из миди-юбки и джемпера.

При создании многослойных элегантных образов

Для создания верхнего слоя в осеннем многослойном образе понадобится очень длинный платок. Если в предыдущем случае вы можете брать любой аксессуар, который только подходит к настроению костюма, то при создании многослойного образа нужно ориентироваться на сочетание расцветок. Например, следить за тем, чтобы один из оттенков палантина был схожим с оттенком плаща, пальто или кардигана.

Возьмите длинный платок (палантин) и перекиньте его через шею. Если понадобится, заведите ткань под воротник. Свободные концы могут свисать по бокам на одинаковом уровне. Останется только лишь зафиксировать их с помощью широкого пояса. Также вы можете закрепить платок так, чтобы один из свисающих концов был длиннее другого. Такой вариант смотрится еще более эффектно.

С чем носить

При желании вы можете положить среднюю часть палантина на плечо, один конец свесить спереди, а второй – сзади. Теперь закрепите аксессуар ремнем и немного расправьте по ширине. Оба способа крепления идеально подходят для создания образов с миди-юбками, платьями-рубашками, комбинезонами и брюками палаццо.

Окружающие никогда не поймут с первого раза, что на вас надето: шарф, красивая блуза или жилет. Поэтому палантины хорошо вносят разнообразие в гардероб.

Украшение сумки, ремня, волос

Если ручки вашей любимой сумочки немного обтрепались, вы можете вдохнуть ей новую жизнь с помощью шелкового платка. Просто сложите яркую ткань в полоску и оберните ее вокруг ручки.

Концы зафиксируйте с помощью одиночной петли. Этот прием можно использовать и с новыми изделиями каждый раз, когда вам хочется немного разнообразить образ.

Не обматывайте ручки, если это мешает функционалу сумки. Возьмите небольшой платок и повяжите его на одной из ручек узлом. Таким же образом вы можете украсить ремень либо использовать контрастный платок вместо ремня.

Еще одним необычным и чрезвычайно модным применением шелкового платка является фиксация на голове. Вы можете вплетать пестрый аксессуар в косу вместо банта, фиксировать с помощью него пучок или хвост.