Просто фея – Личное мнение

Когда вчера я написала, что Собчак и Бородиной встретились на именинах какой-то там инстаграмщицы, тётки возбудились и принялись орать, что это не какая-то очередная марафонщица, а, извините, целая фея:



Фото: Соцсети

По мнению некоторых, Елена Блиновская, отметившая с размахом свой 50-й (судя по виду, лень гуглить) день рождения, меняет судьбы.

Да-да, фея, меняющая судьбы. Полезла, конечно, посмотреть на это чудо.

И что увидела я? Возрастную тётку, которая требует денег. Вы ей — деньги. Она вам — марафон желаний.



Фото: Соцсети

Насколько я поняла, после марафона все тётки повально становятся успешными и выросшими личностно. Книжки читать? Учиться? Зачем, когда есть марафон желаний!

Йохо, все становятся красивыми, богатыми, успешными. Каждая первая, прошедшая марафон, превращается в долларовую миллионершу, которую все хотят, да?

Серьёзно? Вы платите деньги за марафоны личностного роста от вот этой женщины?! Не образование онлайн получаете, не книги покупаете хорошие, а используете интернет для вот этого?!

Шёл 2021 год. Фея, исполняющая желания, переселилась в Инстаграм, а потом орёт из зала, требуя: деньги уплочены, пусть Собчак с Ургантом целуются прямо на сцене!

https://t.me/lenamiro/9541

Видео: Телеграм

Имитируйте, мать вашу! Целуйтесь! Действительно, зря приглашали? А то счас сама спою!

И это — не какая-то инстаграмщица, по вашему мнению? А какая она? Никакая уже, судя по возгласам?

Вот уж не думала, что в наши дни такое ещё возможно.

Знаете, тётки, считающие Блиновскую феей, вам бы пойти поработать лучше, а то нечем будет заплатить за следующий курс роста личности, а ей — не на что заставить Собчак и Урганта кривляться на сцене.

К чему это я? Ах, да: захотелось вдруг похвалить эту предводительницу странных тёток. Я в восхищении, Блиновская, ты — молодец! На марафон, прости, записываться не буду, но ты не останавливайся, не теряй оптимизма. Когда много денег у тебя — это ведь тоже хорошо!

—