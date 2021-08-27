 

На МКС собираются вырастить образец человеческой ткани

27.08.2021, 13:32, Новости дня
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Как сообщили представители университета Цюриха, совместно со специалистами концерна Airbus они проведут уникальный эксперимент на международной космической станции. Речь идет о попытке вырастить в условиях космической невесомости образец человеческой ткани.

Все необходимые материалы на МКС доставят вместе с партией груза в октябре текущего года. Далее начнется лабораторная работа.

Как поясняют ученые, вырастить трехмерные органоиды при наличии земной гравитации просто не представляется возможным. Поэтому местом проведения эксперимента выбрана Международная космическая станция, как самый большой аппарат, работающий сейчас на орбите. О результатах работы ученые обещают сообщить после ее завершения.



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