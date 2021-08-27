 

Если у вас нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию не стоит – глава Минфина Украины

27.08.2021, 13:30, Новости дня
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Такое мнение в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое вышло 25 августа, высказал министр финансов Украины Сергей Марченко. 

Он говорил о реформе пенсионной системы и отметил, что этот процесс должен происходить поэтапно. 

“Мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам [НПФ], это неприемлемо. Поэтому в начале будем привлекать государственный накопительный институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений – это могут быть ОВГЗ. Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта – или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан”, – сказал Марченко. 

По его словам, модель запуска накопительного уровня еще обсуждается, возможен вариант, при котором 1% будет инвестироваться из единого социального взноса, еще 1% – за счет другого источника. 

“1% – из ЕСВ, 1% – за счет другого источника. Это может быть налог на доходы физлиц (это обсуждается) или прямая бюджетная программа, к чему мы более склонны. Минфин предлагает: давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем, “Вклад государства в накопительную пенсионную систему”. Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи – сделать с коэффициентом, поощрить: если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим”, – рассказал министр.

Марченко подчеркнул, что это не касается тех граждан, которые выйдут на пенсию “через пять лет”. Других вариантов обеспечить нынешнему активному населению пенсию нет, добавил он. 

26 августа в Facebook глава Минфина предложил признать факт старения нации мировой тенденцией. Он сравнил солидарную систему пенсионного страхования с финансовой пирамидой. 

“Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом работающих, которые платят взносы ЕСВ”, – отметил Марченко. 

По его словам, старение населения создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров.

“Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях. […] Мы говорим об этапности пенсионной реформы, о привлечении государственного учреждения в начале, чтобы минимизировать риски. Наша цель сейчас – создать условия для пенсионных накоплений всем гражданам. Пенсионная реформа должна наконец-то состояться не только на бумаге”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227416031332251

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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