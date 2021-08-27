 

Супруг 38-летней Джамалы обнародовал трогательное поздравление жене

27.08.2021, 13:30, Новости дня
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“С твоим днем от всего нашего мужского коллектива”, – написал он.

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Публикация от Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir)

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Кыргызстан. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе “Евровидение 2016”, который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию о депортации своего народа “1944”.

Джамала и Сулейманов зарегистрировали брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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